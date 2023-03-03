مفاجأة.. كولر يكشف أسباب اعتذار الأهلي عن البطولة العربية

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي كواليس اعتذار النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مارسيل كولر : لا علاقة بعدم مشاركتنا في البطولة العربية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الأمر متعلق بحاجتنا للراحة بعد انتهاء الموسم المحلي من أجل تفادي الإصابات والتجهيز للموسم القادم، اعتذرت عن المشاركة حفاظا على اللاعبين ومن أجل الإعداد للموسم القادم".

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تأخر إقامتها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره القطن غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً.