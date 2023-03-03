للمصريين بالخارج.. 5 سيارات جديدة للشراء من الكويت| صور

يضم السوق الكويتي العديد من السيارات المميزة، والتي تأتي بأقوى وأحدث أنظمة الترفيه والملاحة وأجهزة الآمن والسلامة.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد 5 سيارات جديدة للشراء من الكويت.

ميتسوبيشي ASX موديل 2023

ميتسوبيشي ASX موديل 2023

جاءت السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.3 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر.

أسعار ميتسوبيشي ASX موديل 2023:

ميتسوبيشي ASX موديل 2023 بسعر 5,399 دينار.

ميتسوبيشي ASX موديل 2023 بسعر 5,700 دينار.

هافال H6 موديل 2023

هافال H6 موديل 2023

زودت سيارة هافال H6 موديل 2023 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.7 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر.

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2023:

هافال H6 موديل 2023 الفئة الأولي سعرها 7,500 دينار.

هافال H6 موديل 2023 الفئة الثانية سعرها 8,150 دينار.

تويوتا كامري موديل 2023

تويوتا كامري موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 بخيارين من المحركات:

الخيار الأول: محرك يعمل بالبنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

الخيار الثاني: تعمل بنظام هجين، وذلك اعتمادا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023:

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 8,300 دينار.

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 8,850 دينار.

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 9,150 دينار.

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 9,650 دينار.

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 10,550 دينار.

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 11,050 دينار.

هيونداي كريتا موديل 2023

هيونداي كريتا موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2023 رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 144 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع أنطلاقاً من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 170 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2023:

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 4,800 ريال.

هيونداي كريتا موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 7,450 ريال.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

جيلي أوكافانجو موديل 2023

حصلت سيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر.

أسعار جيلي أوكافانجو موديل 2023:

جيلي أوكافانجو موديل 2023 الفئة الأولي سعرها 6,699 دينار.

جيلي أوكافانجو موديل 2023 الفئة الثانية سعرها 7,699 دينار.