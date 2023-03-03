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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط 12 قتيلًا | انفجار ضخم لأنبوب نفط في نيجيريا

سقوط 12 قتيل | انفجار
سقوط 12 قتيل | انفجار ضخم بأنبوب نفط جنوب نيجيريا

لقي 12 شخصا حتفهم، اليوم الجمعة، في انفجار أنبوب للنفط الخام في جنوب نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة، في حادثة تضاف إلى سلسلة حوادث مماثلة في الدولة الغنية بالنفط.

وقالت شرطة ولاية ريفرز إن الانفجار الذي وقع في بلدة روموركبي بمنطقة إيموها، تسبب به لصوص ومخربون.

وأوضحت الناطقة باسم شرطة الولاية غريس إيرينغ كوكو في بيان أن الضحايا كانوا يسرقون الخام عندما شب حريق في المكان.

أضافت: "حتى الآن، يُعتقد أن 12 شخصا ماتوا احتراقا. ولا تزال هويات الضحايا مجهولة".

ودمرت خمس مركبات ودراجة نارية.

وحذرت الناطقة الأهالي من تخريب أنابيب النفط وسرقتها، وهي مسائل شائعة في المنطقة وتضر بإنتاج النفط والعائدات الوطنية.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة 2,00 صباحا، حسبما قالت منظمة "مركز الشباب والدفاع عن البيئة" غير الحكومية، مضيفة أن "الانفجار والنيران تسببا بمقتل عشرات الأشخاص بينهم نساء".

وحمّلت المنظمة مسؤولية الكارثة إلى عمليات تكرير غير قانونية للنفط والسرقة.

وحرائق أنابيب النفط شائعة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا. وغالبا ما تنجم عن السرقة والتخريب.

وقتل المئات في لاغوس ومناطق الجنوب الغنية بالنفط في السنوات القليلة الماضية.

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