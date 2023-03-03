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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة فيات تيبو 2023 .. صور

فيات تيبو موديل 2023 
فيات تيبو موديل 2023 

شهدت القائمة السعرية لسيارت شركة فيات، بعض التغيرات السعرية داخل السوق المحلي، ومنها النسخة تيبو موديل 2023، حيث ارتفعت اسعار السيارة بنسبة تتراوح بين 20 الف و 25 الف جنيه، تشمل جميع الفئات المقدمة سواء من فئة السيدان أو الهاشتباك.

فيات تيبو موديل 2023 

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة للسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر.

 

يمكن للسيارة فيات تيبو موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تصل لـ 195 كم/ساعة، بينما تتسارع من وضع السكون حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.2 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي.

فيات تيبو موديل 2023 

وحصلت السيارة فيات تيبو موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى متوسط استهلاك وقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو موديل 2023 

ابعاد وقياسات السيارة فيات تيبو موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4368 مم.
  • العرض الكلي 1792 مم.
  • الارتفاع الكلي 1495 مم.
  • قاعد عجلات 2638 مم.
  • سعة تخزين خلفية 440 لتر.
  • خزان وقود سعة 45 لتر.
فيات تيبو موديل 2023 

الاسعار الجديد للسيارة فيات تيبو موديل 2023 

 

فئة "السيدان" فيات تيبو 2023 

 

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 649.900 جنيه.

الفئة الثانية مويل 2023 بسعر 709.900 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 744.900 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 

فئة "الهاتشباك" فيات تيبو 2023 

 

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 704.900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 794.900 جنيه.

فيات تيبو تقنية الفيديو فيات تيبو موديل 2023 الاسعار الجديدة

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