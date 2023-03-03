محمد صلاح ينشر صورة جديدة له مع ابنتيه مكة وكيان

نشر محمد صلاح، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ظهر فيها وهو يقضي وقتا ترفيهيا مع ابنتيه «مكة» و«كيان».

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس”، إحصائية، مفادها بأن محمد صلاح، هو خامس أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، بدءًا من موسم 2017-،2018 والذي انتقل فيه إلى ليفربول الإنجليزي.

ويأتي محمد صلاح، خلف تشيرو إيميبولي مهاجم لاتسيو، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (136 هدفًا)، وليونيل ميسي (143 هدفًا)، فيما يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي القائمة برصيد 176 هدفًا.