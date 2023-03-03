التأمينات : أصحاب المعاشات لا يغيبون عن عقل وقلب الرئيس السيسي

‏أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لا يغيبون ابدا عن عقل وقلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا ليس “كلام إنشاء”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج اخر النهار تقديم الإعلامي محمد الباز المذاع عبر فضائية النهار أن في شهر 11 صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح منحة شهريه مستمرة قيمتها 300 جنيه لكل صاحب معاش والشخص الذي كان معاشه حوالي 1000 جنيه اصبح معاش 1300 جنيه بمعنى انه هناك زيادة 30% في شهر 11 الماضي وأن هذا الأمر كان تكلفته السنوية 32 مليار جنيه وبعد اقل من 4 شهور.

55 مليار جنيه سنويا لأصحاب المعاشات

ونوه أن الرئيس السيسي قرر إعطاء زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وهذه هي اقصى زيادة يسمح بها قانون المعاشات في مصر 15% ومن المفترض أن تكون هذه الزيادة في شهر 7 ولكن سيادة الرئيس قرر التعجيل في صرف الزيادة لتكون في شهر 4 وتابع أن نسبة الزيادة تحددها دراسات تتم في الهيئة حدها الأقصى 15% فخامة الرئيس قرر إعطاء اقصى زيادة لأصحاب المعاشات يسمح بها القانون وتقديم معاد صرفها بدلا من شهر 7 تكون في شهر 4 و تكلفة الـ 15% الأخيرة هي 55 مليار جنيه سنويا.