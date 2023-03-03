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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر قوية.. الدولار ينخفض عالمياً

خسائر قوية.. الدولار
خسائر قوية.. الدولار ينخفض بشكل ملحوظ عالمياً

سجل الدولار الأمريكي انخفاضا ملحوظا بتعاملات يوم الجمعة، مدفوعا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى جانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأقل تشددا.

وبالتطرق لتداولات الدولار ، يتضح أن مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، انخفض بصورة حادة بنسبة 0.37% تقريبا ليتم تداوله قرب 104.64 نقطة.

ولقد وفرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المنخفضة بعض الضغوط لتداولات الدولار ؛ حيث انخفض عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات بحوالي 2.11% تقريبا ليسجل 3.987 نقطة تقريبا، كما تراجع عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 20 سنة بنحو 1.90% ليستقر قرب 4.1544 نقطة، بما عزز إحجام طلب المستثمرين على شراء الدولار بتعاملات اليوم.

كما ساهمت تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوستيك في تعزيز الزخم الهبوطي بتداولات الدولار ؛ حيث صرح بوستيك مساء أمس بأن الفيدرالي الأمريكي سيكون في وضح يسمح له بإيقاف دورة التشديد النقدي الحالية، على الأرجح، اعتبارا من منتصف العام الحالي، كما أن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأكثر ثباتا قد يقلص التداعيات الاقتصادية الصعبة.

وتلك التصريحات أثارت مخاوف الأسواق حيال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بوتيرة أبطأ متجها نحو إنهاء دورة التشديد النقدي التي انتهجها البنك منذ العام الماضي سعيا منه لكبح التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل واضح بتداولات اليوم، ويتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية قوية لأول مرة منذ خمس أسابيع؛ حيث بلغت إجمالي الخسائر التي تكبدتها العملة الخضراء منذ الخمس جلسات السابقة وحتى الآن ما يقرب 0.55%.

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