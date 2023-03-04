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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحث عن المكسب السريع.. ضبط طالب طب أسنان لإدارته منشأة دون ترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شاب في العشرينات من العُمر، لم يستطع أن يصبر حتى يتخرج في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة؛ حتى يُصرح له بمزاولة المهنة؛ لذلك استعجل أمره وبحث عن مكانًا مُتميزًا يمكن أن يُزاول مهنته قبل تخرجه فيه.

حتى صادف شقة تقع دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، وإتخذها مقرًا له ليُخالف اللوائح والقوانين فيها، حيث جعل منها منشأة طبية يُمارس فيها عمله كـ طبيب أسنان، وزاول المهنة دون وجه حق، ومدها بما يحتاج من أجهزة طبية وعقاقير لمعالجة مشاكل الأسنان المعروفة.

ليرتكب الطالب المستعجل، بهذه الطريقة جريمتين لا يعلم أنه سيتم اكتشاف أمره ويُتهم بهما ذات يوم؛ حتى تم ضبطه؛ إثر اتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان وإدارته مُنشأة طبية دون ترخيص.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر انتحاله صفة طبيب أسنان وإدارته منشأة طبية دون ترخيص، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع ضباط قسم شرطة ثانٍ سوهاج، من ضبط طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة؛ لإنتحاله صفة طبيب أسنان وإدارته منشأة طبية دون ترخيص، دائرة القسم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا مُحرر بمعرفة إدارة العلاج الحُر مفاده ضبط طالب بكلية طب الأسنان؛ لإدارته منشأة طبية وانتحال صفة طبيب أسنان.

وبالإنتقال والفحص تبين ورود محضرًا لقسم ثانٍ سوهاج، من إدارة العلاج الحُر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو "أ ف ف- 28 سنة- طالب بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج".

وذلك لإنتحاله صفة طبيب أسنان وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص كائنة دائرة القسم.

وتم ضبط كمية من المستلزمات والمعدات الخاصة بالأسنان، ملفات للمرضى وإشاعات، إيصالات تحصيل إيجار العين المؤجرة "لعيادة".

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة تم التحفظ على العيادة وتشميعها وتم التحفظ على المضبوطات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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