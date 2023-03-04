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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل سرق ذهب وفضة وهواتف محمولة من داخل شقة بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية وفضية ومبلغ مالى، و4 هواتف محمـــــولة من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب "التسلق" بعين شمس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم عين شمس وبحوزته مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية وعدد 4 هواتف محمـــــولة مجهوليـن المصــــــدر، وتمت عمليات الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمحل الضبط بأسلوب "التسلق".

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