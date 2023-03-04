أخبار التعليم| الجامعة الأمريكية تعرض منح كلية إدارة الأعمال.. انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفى السنوي لجامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تُعلِن اللجنة الفنية باتحاد طلاب هندسة القاهرة، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، عن مسابقة المواهب على مستوى الكلية، وذلك يوم الخميس الموافق 9 مارس، على أن تتم المسابقة على شقين الأول: On Stage وهي أي موهبة يمكن أن يشاركها صاحبها على الـStage في حوالي خمس دقائق.

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا إذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية، وتصميمات قوالب الهيكل، وأجهزة الشحن المدمجة، وأجهزة التحكم.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الجامعة الأمريكية تعرض المنح التعليمية والمهنية بكلية إدارة الأعمال.. اليوم

تنظم كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم السبت، يوماً تعليمياً ابتكارياً خاص بالمرأة والمشروعات الصغيرة والحفاظ على البيئة تحت عنوان "هي قادرة - هي تخضر".

تهدف الفعالية إلى تشجيع وتمكين المرأة من خلال يوم يجمع بين ريادة الأعمال والمشروعات الخضراء واستخدام التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمستثمرين.

انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق عين شمس..غدا

اعتمد الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (انتساب - إنجليزي) للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).



اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفى السنوي لجامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس يومي 4 و5 مارس 2023، الملتقى التوظيفي السنوي للجامعة للطلاب والخريجين.