حبس عاطل تخصص في سرقة قطع غيار السيارات بالقاهرة

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب "الفك" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بنى سويف حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته قطع غيار سيـــارة، مفتاح إنجليــــزى ، وتمت عمليات الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وإعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع بذات الأسلوب.

وتم بإرشــــاده ضبط المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها ، بإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية