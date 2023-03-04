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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023

صدى البلد

سعر الذهب اليوم في مصر .. أسعار الذهب اليوم السبت 4 - 3 - 2023 يستعرضها موقع صدى البلد، وفق التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في مصر والذي يلقى إقبالا كبيرا من قراء صدى البلد للاطلاع على مستجدات سعر الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب عيار 18 وأسعار سبيكة الذهب وسعر الجنيه الذهب.

يحرص الكثير من المواطنين على معرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية، باعتبارها معلومة اقتصادية يحدد على أساسها قرار البيع او الشراء عند المواطن.

أهمية أسعار الذهب

وتحظي   أسعار الذهب بأهمية عند المقبلين على الزواج والذين يسعون إلى تحديد الوقت المناسب لشراء الشبكة، كما أنها معلومة هامة أيضا بالنسبة للراغبين فى الاستثمار.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,023 شراء 2,046
عيار 22بيع 1,854 شراء 1,875
عيار 21بيع 1,770 شراء 1,790
عيار 18بيع 1,517 شراء 1,534
عيار 14بيع 1,180 شراء 1,193
عيار 12بيع 1,011 شراء 1,023
الاونصةبيع 62,911 شراء 63,622
الجنيه الذهببيع 14,160 شراء 14,320
الكيلوبيع 2,022,857 شراء 2,045,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

شهدت تداولات الدولار الأمريكي ارتفاعا واضحا ليمحو بذلك معظم الخسائر التي تكبدها بجلسة أول أمس الأربعاء، مدفوعا بالتصريحات المتشددة الأخيرة من جانب بعض أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي مصاحبا بانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتعرضت أسعار معدن الذهب لانخفاضات ملحوظة أثناء تداولات مساء أمس الخميس، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والذي وجد دعما قويا بفعل تصريحات بعض صانعي السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة.

وبالنظر لتداولات الدولار اليوم، نلاحظ بأن مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، ارتفع بنسبة 0.28% تقريبا ليتم تداوله قرب 104.78 نقطة.

ساهمت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي نيل كاشكاري ورافائيل بوستيك في تعزيز الزخم الصعودي لتداولات الدولار ؛ حيث أوضح كاشكاري بأن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا للغاية؛ كما أن مهمة الفيدرالي الأمريكي تتمثل في خفض معدلات التضخم المرتفعة؛ فضلا عن تأييده لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس باجتماع مارس.

وأيد عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوستيك، رفع الفائدة لتصل إلى النطاق (5.00%- 5.25%)، مع بقائها عند هذا المستوى المرتفع حتى عام 2024، وألمح بأنه إذا تم تخفيف السياسة النقدية قبل كبح التضخم المرتفع، فمن الممكن أن يرتفع التضخم من جديد.

هذه التصريحات عززت توقعات الأسواق حيال استمرار نهج البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية وما يستدعي من رفع الفائدة باجتماعاته المقبلة؛ بما أسفر عن انتعاش تداولات الدولار بنهاية المطاف.

وقدم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما ملحوظا لتداولات الدولار ؛ إذ ارتفع عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات بحوالي 0.95% تقريبا وسجل 4.034 نقطة، كما سجل عائد سندات الولايات المتحدة لأجل 20 سنة ارتفاعا، كذلك، بنحو 0.86% ليستقر قرب 4.2009 نقطة، بما عزز تزايد طلب المستثمرين على شراء الدولار بالتعاملات.

وعلى صعيد آخر، تعرضت تداولات الدولار لضغوط حالت دون تحقيق مكاسب أكبر، على إثر تنامي احتمالات انكماش النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة وما له من تأثير سلبي على اقتصاد البلاد ومن ثم قوة الطلب على الدولار؛ حيث كشفت البيانات الصادرة  الأربعاء، عن سلبية مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM داخل الولايات المتحدة للشهر الرابع تواليا، حيث سجل المؤشر نحو 47.7 نقطة خلال فبراير الماضي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى تسجيله نحو 47.9 نقطة فقط.

تعرضت أسعار معدن الذهب لانخفاضات ملحوظة أثناء تداولات مساء أمس الخميس، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والذي وجد دعما قويا بفعل تصريحات بعض صانعي السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة.

وعلى صعيد تداولات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية انخفاضا بواقع 0.25% ووصلت إلى 1,832.14دولارا للأوقية، فضلا عن تسجيل عقود الذهب الآجلة تراجعا بنسبة 0.41% وسجلت نحو 1,837.80 دولارا للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا على خلفية تعاملات اليوم؛ بسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، فمن المعروف بأن صعود مؤشر الدولار الأمريكي يضعف من جاذبية السلع المقومة به وبخاصة الذهب لأنه يرفع من تكلفة حامليه.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا بواقع 0.37% واستقر قرب مستوى 104.817 نقطة، مدعوما بتصريحات بعض صانعي السياسة لدى الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المرتقبة، حيث صرح عضو الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري؛ بأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية داخل الولايات المتحدة، وأن نمو الأجور المرتفعة لا تدعم تحقيق هدف البنك لخفض التضخم  البالغ 2%، ومرحبا برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس باجتماع مارس، بما عزز تفاؤل الأسواق حيال الوتيرة التي سيتخذها البنك برفع أسعار الفائدة باجتماعاته القادم، وهذا كان لد دعم واضح على مؤشر الدولار، وأضعف ذلك من قوة أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين.

وكانت تصريحات صانع السياسة الأمريكي رافائيل بوستيك، سببا في دعم الدولار وانخفاض أسعار الذهب ، حيث وافق على رفع الفائدة الأمريكية لكي تتراوح بين مستويات 5.00-5.25%، فضلا عن مطالبته بإبقاء مستوي الفائدة المرتفع حتى عام 2024 لكبح التضخم، وهذا بدوره ساهم  في صعود مؤشر الدولار، وأثر سلبا على أسعار الذهب ، لأن أسعار الفائدة المرتفعة لكبح التضخم تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك بشكل خاص الذهب.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوطات كبيرة في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع بنحو 0.60% واستقرت قرب مستوى 4.020 نقطة تقريبا. وكذلك، سجلت عوائد السندات لأجل 20 سنة صعودا بواقع 0.55% ووصلت إلى 4.1877 نقطة، وهذا بدوره عزز انخفاض الذهب.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة بعيدا عن أسعار الذهب ، نجد بأن عقود الفضة الفورية تراجعت بنسبة 1.21% وسجل نحو 20.74 دولارا للأوقية، كما هبطت أسعار البلاديوم بمعدل 0.86% ووصلت إلى 1,431.32 دولارا للأوقية، وأيضا انخفضت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.03% وسجلت نحو 959.11 دولارا للأوقية.

الذهب سعر الذهب الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم السبت سعر جرام الذهب

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