عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

صدى البلد

مثلت تعاملات المصريين 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.1%.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.617 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 916.1 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي وسجل العرب صافى شراء بقيمة 255.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 13.8%، والعرب على 9.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكب 30 سهما مقيد بالبورصة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال الاسبوع الماضي فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ترشيحاتنا

حاجة تزعل.. تعليق ناري من بركات على أداء الزمالك في 2023

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 : أخبار مهمة من شريك حياتك

نعش ميت يرفض الخروج من المسجد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة بشأن توقع الزلازل| توك شو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد خضوعه لعملية إزالة ورم سرطاني.. هل يترشح بايدن لانتخابات 2024؟

شاهد لأول مرة منى الشاذلي تعرض مخطوطات لمحمد الموجي |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

يقوي الذاكرة ويكافح النسيان.. كوب من الميرمية يحميك من أمراض خطيرة

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ