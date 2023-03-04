2.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

مثلت تعاملات المصريين 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6%، وسجل العرب 8.1%.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.617 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 916.1 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي وسجل العرب صافى شراء بقيمة 255.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 13.8%، والعرب على 9.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسب لأكب 30 سهما مقيد بالبورصة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846.79 نقطة، خلال الاسبوع الماضي فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058.88 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 20008.06 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491.93 نقطة.