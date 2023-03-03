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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجل نتنياهو يصف المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بـ "الإرهابيين"

يائير نتنياهو ووالده
يائير نتنياهو ووالده

وصف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بـ "الإرهابيين" في تغريدة كتبها بعد ساعات من محاصرة المتظاهرين لصالون لتصفيف الشعر في تل أبيب ليلة، الأربعاء الماضي، حيث كانت تتواجد والدته سارة نتنياهو، وقال إنها كانت "ضربة كبيرة يمولها المليارديرات".

وكتب يائير نتنياهو: "إنهم لا يحتجون، إنهم ليسوا فوضويين أيضًا، إنهم إرهابيون! لقد نشأت هنا حركة سرية عنيفة (بتمويل من المليارديرات المجرمين والأشرار). هذا إرهاب محلي. حتى لو استغرق الأمر وقتًا، فسيتم محاكمتهم في النهاية على جميع جرائمهم من من 2016 إلى 2023 ".

وكان المتظاهرون قد حاصروا محل الحلاقة في تل ابيب وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. وقالوا “البلد يحترق وسارة تقص شعرها."

نتنياهو الارهابيين الإصلاح القضائي سارة نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو

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