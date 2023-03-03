نجل نتنياهو يصف المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بـ "الإرهابيين"

وصف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي بـ "الإرهابيين" في تغريدة كتبها بعد ساعات من محاصرة المتظاهرين لصالون لتصفيف الشعر في تل أبيب ليلة، الأربعاء الماضي، حيث كانت تتواجد والدته سارة نتنياهو، وقال إنها كانت "ضربة كبيرة يمولها المليارديرات".

وكتب يائير نتنياهو: "إنهم لا يحتجون، إنهم ليسوا فوضويين أيضًا، إنهم إرهابيون! لقد نشأت هنا حركة سرية عنيفة (بتمويل من المليارديرات المجرمين والأشرار). هذا إرهاب محلي. حتى لو استغرق الأمر وقتًا، فسيتم محاكمتهم في النهاية على جميع جرائمهم من من 2016 إلى 2023 ".

وكان المتظاهرون قد حاصروا محل الحلاقة في تل ابيب وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. وقالوا “البلد يحترق وسارة تقص شعرها."