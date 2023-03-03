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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد لأول مرة منى الشاذلي تعرض مخطوطات لمحمد الموجي |فيديو

محمد الموجي
محمد الموجي

قالت الإعلامية منى الشاذلي أن عائلة الموسيقار الراحل محمد الموجي جمعت على مدار سنوات طولية مجموعة من النوت الموسيقية والملحوظات التي كان يكتبها بخط يده.

 

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "cbc"، نوتة موسيقية قديمة لأغنية "من حبي فيك يا جاري"، غناء الراحلة حورية حسن، وأبضا عرضت أغنية سلمولي على مصر لـ الفنانة الراحلة صباح، مشددة على أنه عمل أغاني كثير ورائعة للفنانة الراحلة صباح "الشحرورة".

 

مشروع زواج بين الموجي و الشحرورة

 

ونوهت عائلة الموجي أنه كان هناك مشروع زواج بينه وبين الفنانة الراحلة صباح وأنه عرض عليها الزواج ولكنا قد رفضت وقالت : "انا بحبه جدا لكن هرفض عشان أم أمين صاحبتي".

الإعلامية منى الشاذلي محمد الموجى نوتة موسيقية من حبي فيك يا جاري سلمولي على مصر الفنانة الراحلة صباح

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