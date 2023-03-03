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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1000 مشارك فى ماراثون ببورسعيد ضمن أجندة الفعاليات الرياضية| شاهد

صدى البلد

أقيم ماراثون رياضى في بورسعيد، وذلك فى إطار الفعاليات الرياضية التى تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمها فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.

وتضمن الماراثون سباق ركض لمسافة ٥ كيلو متر، وقفز الحواجز بمشاركة ١٠٠٠ فرد من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

واستقبل أعضاء اللجنة المنظمة للسباق المشاركين فى الماراثون لتوضيح مسار السباق وشروطه، وتوزيع الأدوات الرياضية وأجهزة تتبع الحركة على المتسابقين لتحديد الفائزين لاحقاً.

شهد السباق حماساً كبيراً بين المتنافسين، وسعادة جميع المشاركين بتنوع الفعاليات الرياضية التى تضمنها الماراثون، وحسن تنظيمه منذ استقبالهم وحتى الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى.

جاء ذلك فى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى للتوسع فى تنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سبق وأن نفذت الوزارة ماراثون رياضى في كفر الشيخ الأسبوع الماضى، ومن المقرر إقامة ماراثون أخر الأسبوع المقبل بالقاهرة يليه عدة فعاليات رياضية فى محافظات مختلفة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

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