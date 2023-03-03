شاهد.. رد فعل زوجة نجم الأهلي بعد عودته للقائمة أمام القطن

استقر كولر المدير الفني للأهلي على ضم برونو سافيو لقائمة الفريق أمام القطن الكاميروني خلال المباراة التي تجمعهما غدا ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت لويزا زوجة سافيو صورة لزوجها عبر حسابها علي انستجرام وكتبت "نحن نشجعك يابي نحن نحبك كثيرًا"



ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تأخر إقامتها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره القطن غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً.