حالته خطر وفى غيبوبة.. كلب أميرة شنب يعتدي على جارها بوحشية

تعرض أحد جيران مقدمة البرامج الشيف أميرة شنب لقطع نافذ في الأوتار والأعصاب بسبب عضة من كلبها المفترس .

نشرت هند، ابنة الراحل سعيد صالح تفاصيل حالة جار أميرة شنب عبر حسابها بموقع التواصل فيسبوك : "محمد محب الماوى، حظه انه ساكن تحته المذيعة أميرة شنب اللى بتقدم برنامج أميرة في المطبخ، واللي عندها كلب بيتبول ضخم العضلات اللى من المحظور استيرادهم دوليا دول، وبالرغم أن هو محب للحيوانات فعلا، إلا أن الكلب ده كان دايما يهاجمه في الطالعة والنازلة، وكان بيقول أنه صعبان عليه جدا إنه مش واخد عناية كافية في تحسين السلوك، وإنه بيهاجم كل اللى بيشوفه".

وتابعت: يوم الاحد اللي فات قرر محب إنه يخبط على باب مدام أميرة عشان يطلب منهم يسيطروا شوية على كلبهم بدل ما هو عمال يهاجمهم كده من ورا السور القصير اللي عادي جدا إنه ينط من فوقيه!! فتحت له الشغالة، وقبل ما يفتح بقه بكلمة واحدة خرج الكلب المفترس ده من وراها، وهجم علي محب في مدخل العمارة اللي كان واقف فيه ابنه، وحاول إنه يفدي ابنه، الكلب حرفياً قام بإفتراسه بدون مبالغة، عض في الذراع والفخذ وأماكن متفرقه من الجسم نتج عنها قطع نافذ في الأوتار والأعصاب!!! وفجأه المدخل كله بقى دم!!!ً

وأضافت: طبعا ابنه واقف وشايف ده كله بيحصل لأبوه، بالعناية الإلهية فقط استطاعوا ان يفلتوه من بين أسنانه، وتوجهوا به لمستشفى "دار الفؤاد" بحكم إنها أقرب مستشفي كبير لهم، بعد الفحوصات أكدوا انه هيحتاج لعملية نقل أعصاب من القدم الي هذا الذراع الذي تم تمزيقه، بعد إجراء الفحص الطبي المطلوب دخل محمد غرفة العمليات، وفور إعطاؤه حقنة التخدير توقف القلب لمدة ٣٠ دقيقة تقريباً!! دخل فى غيبوبة وتم اعطاؤه صدمات للقلب ونقله للرعاية المركزة وتم تأجيل العملية لأجل غير مسمى حتي يعود مرة أخرى للحياة، المحزن انه لم يعد للوعى حتي الآن!