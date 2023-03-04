محافظ الدقهلية: تخفيض ضغط المياه اليوم عن مدينة أجا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم تخفيض ضغوط المياه غدا السبت الموافق 4 مارس ويوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري عن مدينة اجا وعدد من قري مركز اجا من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 9 مساء من ذات اليومين المشار اليهما لاجراء اعمال التطهير والتعقيم لاحواض المروقات بمحطة أجا السطحية..



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الوارد من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية..

هذا وقد اوضح التقرير ان المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة نتيجة تنفيذ الاعمال المشار اليها هي مدينة اجا بالكامل وعدد من قري مركز اجا تشمل قري نوسا الغيط ونوسا البحر وتلبنت وسنبخت ومنية سمنود والمندرة وشيوة الغربية والبساتين والبيلوق واللاوندي وبقطارس ومنشأة الاخوة وبرج النور الحمص وسنجيد وقرموط البهو وشبرا والسبخا والعزب التابعة لها.



ووجه "مختار" للسيد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة العمل وانهاء الاعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها.



هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني مدينة اجا والقري المذكورة بنطاق مركز اجا وكافة المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز لضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار اليها.