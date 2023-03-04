فيديو91 ثانية.. مشاهد مرعبة في مقتل محامي الفيوم بـ الفأس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعا يرصد جريمة مقتل محامي الفيوم بعدما هشم جاره رأسه بفأس امام أعين زوجته وابنه.

فيديو ٩١ ثانية



وتضمن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته ٩١ ثانية جلوس المحامي أمام منزله وبرفقته زوجته وابنه امام منزله ويرصد آخر الفيديو القاتل يخرج مسرعا من منزله حاملا فأس ويهشم به رأس المحامي بـ ٥ ضربات لتتحطم رقبته في الحال ويفارق الحياة.

كما يرصد الفيديو محاولة زوجة المحامي المجني عليه من استمرار التعدي على زوجها وتجمع الجيران للامساك بالجاني الذي نجح في الإفلات منهم والهرب.

مقتل محامي



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بتلقى بلاغ من شرطة النجدة بمقتل محامى يدعي "سيد خلف" 40 سنة ومقيم بقرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، على يد جاره بطريقة وحشية أثناء جلوسه أمام منزله.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى مكان الحادث، وأثبتت التحريات الأولية أن المجني عليه كان جالسا على كرسى أمام منزله وغافله القاتل بضربة قاتلة من الخلف بفأس على رأسه، ما أدى إلى مصرعه فى الحال فى الطريق العام وتبين ان المتهم كان يتعدى بالضرب على والدته وقام المحامي بالتصدي له ما اثار غضبه وقرر الانتقام منه.

تم نقل جثمان المحامى القتيل الى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لسرعه القبض على الجاني وتقديمه للنيابة العامة.

الإعدام عقوبة الجاني



نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.