إعاشة داخلية للطلاب.. تعرف على مزايا مدرسة المتفوقين بالمنيا

كشفت هناء حامد، مدير مدرسة المتفوقين بالمنيا، تفاصيل مدارس المتفوقين، لافتة إلى أنها مدارس تعليم ثانوي، ولكنها تختلف عن باقي مدارس التعليم الأخرى.



وأضافت هناء حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن تلك المدارس مهمة بالنسبة للطلبة المتفوقين في المرحلة الإعدادية، متابعا أنه مدارس المتفوقين الإعاشة فيها داخلية، لذلك فالطلاب يجلسون معنا أكثر من جلوسهم مع أهلهم.

وتابعت هناء حامد، مدير مدرسة المتفوقين بالمنيا، أن هناك عملية اختيار تتم للمعلمين المتقدمين للعمل بمدارس المتفوقين، وتلك الاختبارات تتم عن طريق وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها.



