منتهي سوء الحظ| شوبير يوجه ضربة موجعة للأهلي في الدوري وأفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن مدة غياب حسين الشحات عن النادي الأهلي للإصابة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية ، منتهي سوء الحظ أن حسين الشحات سيغيب من ٣ أسابيع إلي شهر بسبب إصابته بشد في السمانة.

وشدد شوبير علي أن ، الجهاز الطبي بنادي الأهلي تواصل مع جهاز الفني للمنتخب الوطني وأخبره بآخر تفاصيل إصابة حسين الشحات.

وتابع شوبير ، حسين الشحات لن يلحق مباراتين لمنتخب مصر التي ستقام يوم ٢٤ و ٢٨ من الشهر الجاري في تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار .

واختتم أحمد شوبير تصريحاته ، أنه بالطبع سيغيب حسين الشحات عن الأهلي خلال شهر مارس الجاري.