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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة تنفيذ خطة تطوير مركز القياس والتقويم بكليات جامعة العريش 

فريق القياس والتقويم
فريق القياس والتقويم بجامعة العريش

تفقد فريق مركز القياس والتقويم بجامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، كلية التربية الرياضية، لمتابعة تنفيذ خطة القياس والتقويم لأنشطة المركز، والتأكد عمن نشر ثقافة التقويم الموضوعي للارتقاء بالعملية التعليمية، في إطار مشروع الدورة السادسة المقدم من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، تحت إشراف الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش. 

وتابع فريق العمل، خطة تطوير آليات مركز القياس، التي تهدف إلى بناء مجتمع المعرفة، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة ومتطورة، وخدمة مجتمعية فاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

العملية التعليمية

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أهمية الدور الذى يقوم به المركز للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وما يقدمه من خدمات تدريبية تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والقيام كذلك بمتابعة المشروعات الممولة من وحدة إدارة المشروعات، وتقديم الدعم الفني للمركز والوحدات بالجامعة، ومنها الدورات التي يعقدها المركز لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مجال القياس والتقويم.

وطالب رئيس الجامعة، بتطوير الاختبارات بالكليات، تماشياً مع خطة التطوير الهادفة إلى التحول الرقمي في جميع الخدمات والعملية التعليمية بالجامعة وفقا لخطة الدولة.

ضم الفريق الدكتورة أسماء صباح، والدكتور هاني فتحي، مركز التقويم، والدكتور حميدة بدير، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور أحمد بلال، مدير وحدة القياس والتقويم بكلية العلوم الزراعية، والدكتورة نجلاء يوسف، مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية.

 

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