جمال عفيفي: قرارات الرئيس السيسي تهدف لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن ردود أفعال المواطنين تجاه قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، تثمن دور الرئيس ومدى شعوره بالمواطن المصري.

وأضاف جمال عفيفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائما إلى رفع المعاناة عن المواطن المصري، من خلال تقديم العديد من حزم الدعم، مثلما حدث خلال فترة كورونا.

وأوضح أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وهذا دليل على مدى قرب الدولة من المواطنين، خاصة العمالة المؤقتة.

ولفت إلى أن توقيتات القرارات هامة للغاية، وذلك دليل على مدى اهتمام الدولة بالمواطن والأسر المصرية، لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، دون أي تقصير.

