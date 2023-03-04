نيابة أبشواى تصرح بدفن طفل غرق في مجرى مائى

صرحت نيابة ابشواى بمحافظة الفيوم ، بدفن جثمان الطفل محمد طه ( 3 سنوات ) ، والذى لقى مصرعه غرقا فى احدى المجارى المائية بالمدنية .

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد اسامه ابوطالب، مأمور مركز ابشواى، بالعثور على جثة طفل يدعى"محمد طه " 3سنوات، مقيم بالمنشية البحرية بمدينة ابشواى، طافية فوق مياه احدى المجارى المائية .

وتبين من تحريات الرائد انور المصرى، رئيس مباحث مركز ابشواى، أن الطفل كان يلهو فى الشارع، وانزلقت قدماه في بلاعه مجرى مائى مغطى، وجرفه التيار ، دون مقاومة لصغر سنه، مشيرين إلى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة .

وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى نيابة أبشواى اللتى اصدرت قرارها المتقدم .