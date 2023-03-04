صحة النواب: توجيهات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم لمواجهة الأعباء الاقتصادية

ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، التي أصدرها الخميس الماضي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدة أن توقيتها بالغ الأهمية نظرا للظروف العالمية الصعبة التي نمر بها.

وأضافت عبد الحليم في بيان صادر عنها، أن الرئيس السيسي يثبت دائما اهتمامه بالمواطنين محدودي الدخل، معقبة:" الرئيس السيسي لم يتغافل يوما معاناة المواطنين فهو قريب منهم ويدرك تماما حجم الصعوبات الذي يمروا بها".

وأردفت عضو مجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية، الصادرة بشأن زيادات أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، تمثل دعما كبيرا للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

واكدت ايناس عبد الحليم ، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتجاهل الظروف الاقتصادية للمواطن، لذلك كان من المهم مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ومد شبكات الأمان الاجتماعي للجميع.