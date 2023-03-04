جابوه من البيت.. نجم الاسماعيلي السابق يكشف موقف عبدالرحمن مجدي

تحدث صبري المنياوي نجم الإسماعيلي السابق عن تعادل الفريق مع فيوتشر سلبيا ببطولة الدوري المصري الممتاز أمس الجمعة.

وقال المنياوي في تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "هذه أول مباراة لحمزة الجمل بجانب أنها خارج الإسماعيلية، لذلك النتيجة تعتبر إيجابية بالنسبة للفريق".

وتابع "الشوط الأول أمام فيوتشر كنا نبادل الهجمات وكانت هناك منافسة ماعدا النصف ساعة الأخيرة من اللقاء، فيوتشر سيطر على اللقاء والاسماعيلي اعتمد على الهجمات المرتدة".

وواصل "عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي يبدو أنهم "جابوه من البيت"، مفيش انتظام من جانب اللاعب في المباريات والتدريبات".

وأضاف "عبد الرحمن كان يرغب في الرحيل ولكن فشلت المفاوضات، وهناك مشاكل بين اللاعب والنادي".

وأردف "الي مش عاوز يقعد في الاسماعيلي يمشي، يجيب فلوس استفيد بيها كنادي ويمشي، عبد الرحمن مستواه غير كده خالص ويقدر يرجح كفة الاسماعيلي".

وأختتم المنياوي تصريحاته "عبد الرحمن مجدي لاعب كبير، ولكن الناتج اللي بيقدمه اقل كثيرا من المنتظر منه".