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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار مراكز العناية بالبشرة غير المرخصة

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،  موجه إلى الدكتور وزير الصحة بشأن انتشار مراكز للعناية وعلاج البشرة غير مرخصة ولا يشرف عليها أطباء جلدية.

وقال أبو العلا في طلب الإحاطة : شهدت الفترة الأخيرة انتشار مراكز للعناية وعلاج البشرة غير مرخصة ولا يشرف عليها أطباء جلدية، بل يتواجد بها أشخاص تحت مسمى «إخصائى البشرة والشعر» دون إشراف طبى، رغم أنهم يتعاملون مع جلد وشعر الإنسان.

وأضاف: انتشار تلك المراكز أصبح ظاهرة ، فتلك المراكز لا تشترط للعمل داخلها، الحصول على مؤهل طبي، وإنما مجرد الحصول على دورات تدريبية تتراوح مدتها بين أيام وشهور.  
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: بدورى لدي بعض الأسئلة الموجهة للحكومة بشأن مدى وجود ترخيص لتلك المراكز للعناية بالبشرة والشعر ومدى وجود ترخيص مزاولة لمهنة أخصائى بشرة، بخلاف طبيب الجلدية، نظرًا لتداول ذلك المسمى داخل تلك المراكز التي تعمل حاليًا في هذا المجال.

وأضاف: وهل تقوم وزارة الصحة بمتابعة تلك المراكز ومراقبتها، وما عدد هذه المراكز وهل هناك مراكز تم ضبطها، وأخيرًا ما هي خطة الوزارة بشأن التعامل مع هذه الظاهرة.

وأكد على أهمية ذلك الأمر، لما لتلك الظاهرة من أهمية، حيث تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، ما يتطلب تنظيم عملها بشكل قانوني ورسمي حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

علاج البشرة وزير الصحة حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة الصحة

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