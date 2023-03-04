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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع ملابس بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب في أحد مصانع الملابس ببلقاس.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بنشوب حريق في مصنع ملابس بقرية البيلاوية التابعة للوحدة المحلية لمنشأة بسنديلة.

انتقل ضباط المباحث الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن المكان ملك مواطن يدعى السيد ع م ومقام على مساحة 100 متر بالطابق الثالث، وهو عبارة عن مصنع ملابس ومخزنا للقماش، حيث التهمت النيران حوالي 20 طنا من القماش دون خسائر  فى الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم إخماده بعد التهام ما فى المصنع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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