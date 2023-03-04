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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الترجي التونسي يصل مصر غدا استعدادا لمواجهة الزمالك

صدى البلد

تقرر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي إلى مصر غدا الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق التونسي إلى مطار برج العرب غدا عبر طائرة خاصة، استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام الأبيض.

ويدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدفع بأحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وتتجه النية لإراحة محمد عبد الشافي والدفع بفتوح بعد عودة الأخير من الإصابة ومشاركته كبديل في لقاء أمس أمام  بيراميدز في الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

كان الجهاز الفني رفض منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات عقب خوض مباراة بيراميدز بالأمس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

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