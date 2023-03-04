عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان باب الخلق يشكون من وجود حفر تعوق حركة الطريق

صدى البلد

أرسلت القارئة سناء أشرف، شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود حفرة بالقرب من مكان سكنها.

وقالت في شكواها نعاني نحن سكان منطقة باب الخلق من وجود حفرة طويلة تعوق تحرك المركبات المارة بجانب مديرة أمن القاهرة علما ان  المكان مهمل ومجتظ ولا اهتمام من بعد نقل مديرية أمن القاهرة برجاء الاهتمام بتنظيم الشارع  وسفلتت الحفرة حتى نسير بسهولة ويسر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين مشاكل المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

بعد سقوط شجرة.. العناية الإلهية تنقذ المواطنين وتلاميذ ومعلمي مدرسة في بورسعيد|تفاصيل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس .. حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة 150 مليار جنيه سنويًا

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

ترشيحاتنا

المالية: 150 مليار جنيه تكلفة زيادات أجور العاملين بالدولة والكوادر الخاصة والمعاشات

مشاريع جديدة في ليبيا| وفد فلسطيني يتوجه إلي طرابلس لهذا السبب

محطة شحن ومطعم مسرحي.. تيسلا تبحث عن مبتكرات جديدة لإرضاء العملاء

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

حكم صيام النصف من شعبان وفضله.. واحذر هؤلاء لا يغفر الله لهم

من 1100 لـ 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.. هديا الرئيس للفريق الطبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير فلوس.. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الجيوب الأنفية

فارق عمر كبير بينهما| بعد خيانته لها.. من هي زوجة أشرف حكيمي؟

هل عادت طليقة الفيشاوي لـ عمر كمال؟ صورة كشفت الأمر

في يومها العالمي.. معلومات مهمة عن سمنة الأطفال| تعرف عليها

فيديو

تحذير عاجل من عاصفة رملية والحرارة تتخطى 35 درجة اليوم.. فيديو

الحقوا اشتروا| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم تربك السوق.. فيديو

سر انهيار مباني تركيا.. عالم ياباني يكشف| فيديو جراف

تسونامي الشرق الأوسط .. أستاذ زلازل يفجر مفاجأة مدوية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ