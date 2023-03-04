مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقه في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقى طفل مصرعه وأصيبت والدته وشقيقه في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط - القاهرة الزراعي، بالقرب من تحويلة محور منفلوط.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من تحويلة محور منفلوط ناحية قرية رميح.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع "براء. م. ع"، 9 سنوات، وإصابة والدته "إيمان. ع. أ"، 36 عاما، ونجلها " بلال. م. ع"، 6 سنوات.

تم نقل الجثة و المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.