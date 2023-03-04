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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة أسوان تحصر العمالة غير المنتظمة في المواقع المختلفة

صور من الحدث
صور من الحدث

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان برئاسة فوزي صابر مدير المديرية،  بجولة ميدانية لمشروع توشكى الخير،  وذلك للاطمئنان على أوضاع العمالة غير المنتظمة بالمشروع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم،  وحثهم على الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن شرح الرعاية التى تقدم إليهم وزارة القوى العاملة، صحيا اجتماعيا، وذلك تنفيذا لتوحيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ، وفى ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بدعم تلك الفئة .

وأوضح مدير المديرية، أن الوفد ضم احمد بهجت مدير مكتب عمل ابو سنمبل، ومنى عبيد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ،وأنه تم حصر العمالة غير المنتظمة بشركة اوراسكوم ومدكور وجنوب الوادى. 

 

وأكد  أن المديرية  تقف بجوار العمالة وتساندتهم وتدعمهم  ،وانه تم تسجيل العمال ضمن قاعدة العمالة غير المنتظمة للاستفادة من المزايا التى تقدمها لهم طبقا  للائحة المالية للعمالة .

وأبدى العمال سعادتهم من نتائج الجولة، وأشار مدير المديرية:  أن الجولات ستستمر   لأن هؤلاء  العمال المخلصين لوطنهم يبذلون كل غالى من أجل أن تحقق هذه المشروعات العملاقة نجاحا ونهوضا لوطننا الحبيب .

 

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