السودان.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار فندق ببورتسودان

أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار جزئي لفندق “أولمبيا بارك” فجر اليوم السبت، في وسط مدينة بورتسودان في البحر الأحمر.



وقالت شرطة الولاية في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن قوات الدفاع المدني تمكنت من استخراج ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض خلال خمس ساعات من العمل المتواصل، قبل أن تعلن عن مصرع شخص في الحادث.

ولم تفصح شرطة البحر الأحمر عن أسباب الانهيار ولا عن عدد المصابين في الحادث حتى الآن، ولا ما إذا كانت هناك أضرار في مباني أخرى حول الفندق.

ويتكون فندق “أولمبيا بارك” من طابقين، ويُعدّ من المباني الأثرية في مدينة بورتسودان – بحسب المكتب الصحفي للشرطة.