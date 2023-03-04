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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب بتحقيق عاجل.. أنباء عن تسمم فتيات بمدارس إيرانية وبريطانيا تتدخل

أنباء مروعة عن تسمم
أنباء مروعة عن تسمم فتيات بمدارس إيران

كشفت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عن وجود أنباء "مروعة" في إيران حول تعرض فتيات للتسمم في المدرسة.

ونقلت الوزارة في تغريدة عبر تويتر دعوة وزير شؤون الشرق الأوسط لورد أحمد إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في ما حدث.

وشدد أحمد، وفق الوزارة، على ضرورة ممارسة جميع الفتيات لحقهن بالتعليم من دون خوف.

ونقل الصحافي محمد مجيد الأحوازي، المتخصص بالشأن الإيراني أنباء عن نقل عشرات الطالبات المصابات في مدارس البنات التي تعرضت لهجوم كيميائي إلى طوارئ مستشفيات طهران.

وأكد تعرض مدرسة أخرى للبنات في طهران لهجوم كيميائي الأحد، حيث تنفذ الاعتداءات على مدارس البنات بإلقاء قنابل دخان داخل المدارس، مما يتسبب في تشنجات واختناقات شديدة لطالبات المدارس.

وتعرضت مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة لإصابات "بسموم خفيفة" خلال الأشهر الأخيرة، حسب ما قال وزير الصحة الإيراني، في ما أشار بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قد تم استهدافهن من قبل جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات، وفق رويترز.

ومنذ نهاية نوفمبر، تتحدث وسائل الإعلام عن تسميم مئات الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن عشرة أعوام في مدارس بوسط إيران، بعد أن استنشقن غازا مجهولا.

وأثارت القضية غضبا في البلاد، وندد البعض بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.

ووصف مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الإستراتيجية، حسن راضي، تعرض فتيات وشابات إيرانيات للتسمم في بعض المدارس وحتى الجامعات بأنه "عمل مدروس من قبل الأجهزة الأمنية".

وأعلنت السلطات الإيرانية إجراء تحقيق حول منشأ التسميم، لكنها لم تعلن اعتقال أحد إلى الآن بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن "بعض الأفراد" يسعون عبر ذلك إلى "إغلاق كل المدارس، وخصوصا مدارس الفتيات".

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