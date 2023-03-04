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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الجارية بمكتبة مصر العامة بأسوان

وزيرة الثقافة تتفقد
وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة

قامت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 80.5 % ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه على مساحة 3540 م2 ، والمخطط نهوها فى يونيو 2023 .

وتضم المكتبة جراج لإستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى ، بجانب 4 أدوار تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وتشمل أيضاً قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها ، كما ستضم أيضاً مراكز إتصالات ومعلومات وتدريب ، وأيضاً مكتبات لمختلف الأعمار (للكبار والأطفال) تضم أحدث الإصدارات.

مكتبة مصر العامة

وكانت قد قامت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اليوم السبت بزيارة بيت الأديب العملاق عباس العقاد فى مدينة أسوان، برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن جولة تفقدية لعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، على هامش حضورها ختام فاعليات مهرجان سبموزيوم أسوان الدولى لفن النحت فى دورته الـ27.

والتقت الدكتورة نيفين الكيلانى بأسرة الأديب الراحل فى منزله الكائن بشارع عباس فريد بمدينة أسوان، وأكدت على تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بالاستغلال الأمثل لبيت العقاد والعمل على تدعيمه وترميمه ورفع كفاءته من أجل الحفاظ عليه.

 

أنشطة ثقافية

واستمعت وزيرة الثقافة لشرح من محافظ أسوان حول اهتمام الحكومة خلال الفترة الحالية بإصلاح وترميم منزل الأديب العملاق، بعد أن تم المعاينة الميدانية للجنة العليا المشتركة التى وجه رئيس الوزراء بإيفادها، وتقوم حالياً بإعداد التوصيات والتقرير الهندسى الخاص بمقترحات لتحويله إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح مما يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب ، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس العقاد.

يشار إلى أن المنزل تم إنشاؤه سنة 1944 على مساحة 220 متراً، بشارع عباس فريد، بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وعدد 2 دور، وله واجهة واحدة، ومحاط بمبانى مجاورة من الثلاث جهات الأخرى، وظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً. 

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