بعد اعتذار الأهلي .. نادي مصري يطلب المشاركة بالبطولة العربية

اعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن طلب نادي اسوان بالمشاركة في البطولة العربية.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية".

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي كواليس اعتذار النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مارسيل كولر : لا علاقة بعدم مشاركتنا في البطولة العربية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الأمر متعلق بحاجتنا للراحة بعد انتهاء الموسم المحلي من أجل تفادي الإصابات والتجهيز للموسم القادم، اعتذرت عن المشاركة حفاظا على اللاعبين ومن أجل الإعداد للموسم القادم".