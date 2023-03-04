عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أداؤه رائع هذا الموسم.. شوبير: نادٍ مصري يطلب المشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

أعلن الاعلامي احمد شوبير عن طلب نادي اسوان للمشاركة في البطولة العربية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نادي أسوان عبر حسابه الرسمي مشاركة نادي أسوان ممثلًا عن عاصمة الثقافة الإفريقية مدينة أسوان العريقة في البطولة العربية أصبح مطلب مشروع بعد الآداء المذهل الذي يقدمه النادي في الموسم الجاري.".

وكشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي كواليس اعتذار النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مارسيل كولر : لا علاقة بعدم مشاركتنا في البطولة العربية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الأمر متعلق بحاجتنا للراحة بعد انتهاء الموسم المحلي من أجل تفادي الإصابات والتجهيز للموسم القادم، اعتذرت عن المشاركة حفاظا على اللاعبين ومن أجل الإعداد للموسم القادم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

شبكة أجنبية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على أصحاب تطبيق hogg pool

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

الصين: لم نسجل حالة وفيات واحدة منذ 24 فبراير حتى 2 مارس

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء القطن الكاميرون

تراجع أسعار البيض اليوم ومفاجأة في سعر الكرتونة الآن| تفاصيل

استبعاد حسين الشحات.. تشكل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

اليونان تنهي أعمال البحث والإنقاذ في موقع تحطم قطار لاريسا

اغتيال مسؤول كبير و5 أشخاص آخرين في الفلبين برصاص مسلحين والرئيس يعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت بشكل دائم؟

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقاوم

بعد إثارتها الجدل حول زواجها.. 5 صور وضعت ياسمين الخطيب تحت المراقبة

نشرة المرأة والصحة| مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته.. كيف تحد من استخدام أطفالك للهاتف؟.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

فيديو

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

فاروق الباز يرد على إمكانية حدوث زلزال وتسونامي في مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ