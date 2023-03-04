أداؤه رائع هذا الموسم.. شوبير: نادٍ مصري يطلب المشاركة في البطولة العربية

أعلن الاعلامي احمد شوبير عن طلب نادي اسوان للمشاركة في البطولة العربية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نادي أسوان عبر حسابه الرسمي مشاركة نادي أسوان ممثلًا عن عاصمة الثقافة الإفريقية مدينة أسوان العريقة في البطولة العربية أصبح مطلب مشروع بعد الآداء المذهل الذي يقدمه النادي في الموسم الجاري.".

وكشف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي كواليس اعتذار النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مارسيل كولر : لا علاقة بعدم مشاركتنا في البطولة العربية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الأمر متعلق بحاجتنا للراحة بعد انتهاء الموسم المحلي من أجل تفادي الإصابات والتجهيز للموسم القادم، اعتذرت عن المشاركة حفاظا على اللاعبين ومن أجل الإعداد للموسم القادم".