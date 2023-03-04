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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تحدد مدة وشرط تأشيرة دخول المناطق الحدودية المجاورة

علم الإمارات
علم الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، أن تأشيرة الدخول للمناطق الحدودية المجاورة، تمنح للأجنبي من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يوماً وتتيح لحاملها دخول الإمارات لمرات متعددة طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة فقط.

شرط التأشيرة

وحددت الهيئة شرطين للحصول على تلك التأشيرة لمواطني الدول المجاورة والذين يقطنون المناطق الحدودية المجاورة، وهما أن تكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة وأن يكون قاطناً فيها، وأن لا يكون من فئة العمال أو من فئة المستخدمين ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته.

ولفتت إلى أنه في جميع الأحوال لا يسمح لحامل تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة بالعمل في دولة الإمارات بأجر أو بغير أجر، لافتة إلى أن هناك 3 مستندات مطلوبة للحصول على تلك التأشيرة تشمل صورة عن جواز أو وثيقة السفر المعتمدة، وصورة شخصية وأصل الإقامة أو بطاقة مقيم سارية الصلاحية في المناطق الحدودية المجاورة للدولة.

الامارات جمارك امن المنافذ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات تاشيرة الدخول الدول المجاورة

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