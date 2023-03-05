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إلهام أبو الفتح
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ديني

عليا أيام من رمضان الماضي هل يجوز الإطعام بدلا من صومها ؟ على جمعة يرد

صدى البلد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه خلال أحدي الدروس الدينية،مضمونة: إذا لم يتم تعويض أيام الصيام قبل رمضان المقبل لكثرتها فهل يجوز الإطعام؟". 

هل يجوز الإطعام بدلا من صوم قضاء رمضان ؟ 

ليجيب “جمعة”، قائلاً:" الإنسان مادام قادرا على الصيام وإن كثر فإنه يحاول القضاء ويؤخر الإطعام لحين العجز، فالذي عليه أيام ولو كثر فعليه ان يصوم الأثنين والخميس وعندنا أكثر من 50 اسبوعا فى السنة، فلو صومنا الاثنين والخميس فى الـ50 يصير 100 يوم اى 3 سنوات وتلت فتكون قد قضيت ما عليك من أيام وأيام.

أما لو كان 5 أو 6 أيام فإن هذه الخمسة لو تراكمت تكون بعد 30 سنة 150 يوم أى تخلص فى سنة ونص، فلا تثكثر هذا وابدأ فى الصيام، فإذا عجزت وكبر سنك وغير قادر على الصيام اطعم عن كل يوم مسكين. 

أفتت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز الاستعاضة بالصدقات عن ما تم افطاره فى أيام الصيام المفروضة وانما على المسلم مادام يستطيع القضاء دون مرض او علة ان يقضى ما افطره من أيام .

هل الصدقة تجزئ عن قضاء صيام رمضان ؟ 

وقال  الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لو كنتٍ مريضة مرض يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة.

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هل يجوز ان اتصدق بدل الصوم؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان بسبب عذر كمرض أو أفطرت بسبب حيض، أن يقضي ما فاته فقط دون الكفارة.

وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إخراج مال بدلًا من قضاء صيام رمضان؟ أنه يجوز إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو ما قيمته من مال، وذلك كمن أفطر بسبب مرض أو عذر، وكان مرض الإنسان الذي أفطر، مرضًا مزمنًا، أو كان ممن لا يقوى على الصيام طوال حياته بسبب عُذر يمنعه.

وقال تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(16)»التغابن.

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هل تقبل الصدقة بدلا من صوم ما عليا من أيام رمضان 

ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "هل التصدق يجزئ عن صيام الفوائت؟".

وأجاب عبد السميع، خلال فتوى مسجلة عبر "يوتيوب"، قائلًا: "لو كنتِ مريضة مرضا يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية، لكنكِ لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ قضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة".

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