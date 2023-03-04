مش هيقابل دفاع | إبراهيم سعيد ينتقد أداء لاعب الأهلي أمام القطن الكاميروني

علق إبراهيم سعيد، نجم الزمالك السابق، علي اداء شادي حسين مع الاهلي في مباراة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر:"شادي حسين مش هيقابل دفاع اقل من كده !!

‏لاكتساب الثقه واحراز هدف امام القطن الكاميروني ‏للرد علي كل من ينتقده !! ‏يبدو انه استسلم ".

أحرز محمد شريف هدف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الأول أمام نظيره القطن الكاميروني بعد 55 ثانية في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر هدف محمد شريف لصالح النادي الأهلي فى شباك القطن الكاميروني ثاني أسرع هدف يسجله لاعبو المارد الأحمر فى البطولات الإفريقية.