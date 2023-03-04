مظاهرات أمام صالون تجميل زوجة نتنياهو .. ورئيس حكومة إسرائيل يدرس تأمين الشاباك لعائلته

يسعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث نقل المسؤولية عن أمن زوجته وأولاده إلى وحدة “الأمن الشخصي” في جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي “الشاباك”.

وبحسب صحيفة “يديعوت”، فإن هذا الموضوع كان على جدول الأعمال قبل المظاهرات التي جرت يوم الأربعاء أمام صالون تصفيف الشعر الذي كانت تتواجد فيه زوجة نتنياهو “سارة”، وهو يُطرح الآن للنقاش مرة أخرى بعمق أكبر، ويقول المقربون من “نتنياهو” إنه قيد الدراسة.

يتم تأمين زوجة “نتنياهو” وأبنائه بالوقت الحالي من قبل وحدة “ماجين” التي تعمل داخل مكتب رئيس وزراء إسرائيل ويوجهها “الشاباك”،

وتعتقد مصادر مقربة من “نتنياهو” أنه في ضوء زيادة التحريض والتهديدات ضده وأسرته، يجب نقل الأمن إلى وحدة الأمن الشخصي في “الشاباك”، وهذا يتطلب قرارًا من “اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك”، وقبل ذلك توصية من “اللجنة الاستشارية لشؤون الأمن الشخصي” برئاسة “يوسف تسحنوفر”.

ومن المعروف، أنه لم يتم طرح هذه القضية للمناقشة من قبل “اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك”، ولم يُطلب من الشاباك حتى الآن إبداء موقفه بشأن هذه القضية، لكن مسؤولاً كبيرًا للغاية تطرق لإخراج زوجة نتنياهو من محل تصفيف الشعر بعد ثلاث ساعات، وقال: “إن التأخير كان بسبب استدعاء قوة كبيرة لضمان خروجها دون أدنى أذى”.