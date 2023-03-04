الحزب الموالي للأكراد في تركيا يدعو إلى وحدة المعارضة بعد الانقسام

دعا زعيم حزب مؤيد للأكراد في تركيا المعارضة إلى الاتحاد يوم السبت ، بعد يوم من انقسام تحالف من ستة أحزاب يهدف إلى هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن من يجب أن يترشح للرئاسة في انتخابات مايو.

وقال الزعيم المشارك ميتات سنكار بعد اجتماع استثنائي لكبار الرتب في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) 'ندعو كل المعارضة الاجتماعية والسياسية إلى التوحد حول أهداف الديمقراطية والعدالة والحرية من أجل زيادة الأمل'.

في خطوة صادمة يوم الجمعة شوهدت لتعزيز احتمالات إعادة انتخاب أردوغان ، انسحب حزب IYI القومي من يمين الوسط أكبر كتلة معارضة ، تحالف الأمة ، بسبب اختيار الأحزاب الخمسة الأخرى لمرشح الرئاسة.

ثالث أكبر حزب يدعمه 12٪ على الصعيد الوطني ، وحزب الشعوب الديمقراطي ليس جزءًا من التحالف. لكن في عام 2019 ، ساعد أنصاره الذين يغلب عليهم الأكراد التحالف على الفوز بالانتخابات الرئاسية المفاجئة في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى.

أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل انشقاق السنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي سيحتاجون إلى دعم تحالف الأمة من أجل الإطاحة بأردوغان والفوز بأغلبية في البرلمان من حزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية وحلفائه القوميين حزب الحركة القومية.

وقال سانكار إن حزب الشعوب الديمقراطي ، المتحالف مع أحزاب يسارية أصغر ، ما زال يعيد النظر في قرار سابق لتقديم مرشح رئاسي.

لسنوات، واجه حزب الشعوب الديمقراطي حملة قمع حكومية وحظرًا محتملاً لعلاقات مزعومة بحزب العمال الكردستاني (PKK) ، وهو ما ينفيه الحزب. في يناير جمدت محكمة حساباتها المصرفية ، وقطعت شريان الحياة المالي قبل التصويت المتوقع في 14 مايو.

وشنّ حزب العمال الكردستاني ، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي منظمة إرهابية ، تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية منذ عام 1984 قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.