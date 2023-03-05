مريضة نفسيا.. أهالي الحرجة بسوهاج يشعلون فيسبوك بعد غياب نجلتهم

يستغيث أهالي نجع الحرجة بقرية شطورة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالمسؤولين؛ إثر غياب ابنة نجعهم الكريمة، السيدة الأربعينية إحترام عبدالغني التمساح، والتي تغيبت عن منزلها منذ يوم الخميس الماضي.

فيسبوك يشتعل بعد غياب إحترام عبدالغني التمساح

واشتعل موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بصورة ابنة نجع الحرجة بقرية شطورة بمركز طهطا شمالي سوهاج؛ بحثًا عنها، حيث إنها تُعاني من مرض نفسي، وهي في منتصف الأربعينات من العُمر، وغير مُعتادة على الخروج والغياب عن المنزل لفترة طويلة هكذا.

وأوضح منشور الأهالي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن السيدة إحترام عبدالغني، تبلغ من العُمر 45 عامًا، وتُعاني من مرض نفسي، ومُتغيبة منذ يوم الخميس الماضي الموافق 2 من شهر مارس الجاري، وأنها كانت ترتدي عباءة سوداء، ولا يعلم أحد من أهليتها إلى أين ذهبت، ومُرفق للمنشور صورة لها.