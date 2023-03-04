حياة كريمة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يستمع للمصريين خلال جولاته بالمحافظات

علق الإعلامي أحمد موسى، زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا وتفقد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تحدث مع الشباب في محافظة المنيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي يستمع إلى المصريين خلال جولاته في محافظات الجمهورية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حياة كريمة تعتبر تغييرا كاملا لحياة المصريين، وأهالي المنيا استقبلوا الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي تناول وجبة الإفطار مع مجموعة من أهالي المنيا وفتح معهم حوار مفتوح واستمع لهم ".