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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يستمع للمصريين خلال جولاته بالمحافظات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الإعلامي أحمد موسى، زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا وتفقد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي تحدث مع الشباب في محافظة المنيا".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الرئيس السيسي يستمع إلى المصريين خلال جولاته في محافظات الجمهورية ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حياة كريمة تعتبر تغييرا كاملا لحياة المصريين، وأهالي المنيا استقبلوا الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي تناول وجبة الإفطار مع مجموعة من أهالي المنيا وفتح معهم حوار مفتوح واستمع لهم ".

 

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