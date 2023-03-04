أعادت مقتنيات بـ 350 ألف جنيه.. محافظ كفرالشيخ يشيد بأمانة معلمة دسوق|صور

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، لعثورها على مبلغ مالي في كيس بلاستيك وشيك ومحمول إيفون، ليصل جملة محتويات الكيس لـ 350 ألف جنيه، وأعادت المبلغ والمقتنيات لصاحبها، رافضة منحه 50 ألف جنيه مكافأة على أمانتها.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعلمة الأمينة تستحق التقدير والتكريم، ليس لأمانتها فقط ، إضافة لرفضها الـ 50 ألف جنيه كمكافأة لها نظير أمانتها، مشيرا إلى أن المعلمة تتميز بحسن الخلق، وتعاونها مع إدارة المدرسة، موجها الشكر لأسرتها.

وأضاف نور الدين، أنه يشرف بتكريمها أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ، متميزة برجالها وشبابها وفتياتها وسيداتها، في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي الشهري يشهد تكريم العديد من الموهوبين في كافة المجالات، والمتميزين في أعمالهم، داعياً الله لهم بالتوفيق ومزيد من التفوق.



وكانت رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها في شارع سعد زغلول بمدينة دسوق في كفر الشيخ، إضافة لشيك مقبول الدفع يحتوي على كمية كبيرة من المال، وجهاز محمول غالي الثمن، لتلجأ لزوجها، وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه، وأعادت له المبلغ وهو عبارة عن 250 ألف جنيه نقدي وشيك ب 50 ألف جنيه مقبول الدفع، إضافة لجهاز إيفون يصل ثمنها 50 ألف جنيه، ورفضت المعلمة، مكافأة من صاحب المقتنيات قدرها 50 ألف جنيه.