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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يتفقد خزان أسوان القديم والمركز الثقافى الأفريقي

صدى البلد

قام  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد خزان أسوان القديم والمركز الثقافى الأفريقى بأسوان.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالتها وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان القديم.

كما تفقد الدكتور سويلم المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يُعد من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان ، حيث يضم المركز العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ومكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، بالإضافة لمسرح رومانى مكشوف .

 وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز .

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