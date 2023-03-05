أخبار التعليم| الوزير: ملايين الوظائف ستختفي بحلول عام 2025.. وخبير: المنظومة المصرية أصبحت بمعايير عالمية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم : بحلول عام 2025 ستختفي ملايين الوظائف

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في مؤتمر الإعلان عن اختيار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتنظيم واستضافة المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (ICPC) لطلاب الجامعات The International Collegiate Programming Contest (ICPC) ٢٠٢٣، في دورتها السابعة والأربعون، وذلك خلال شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٣ بمدينة شرم الشيخ.

خبير: التكنولوجيا الحديثة تساعد في حل المشكلات التربوية وتطوير الأداء

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين العملية التعليمية والانتقال إلى التعليم الرقمي من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير القطاع التعليمي.

البحث والتدريب والبعد البيئي.. دور مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس

تواصل الجامعات المصرية بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الموهوبين والنوابغ وتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وعد أمرًا حيويًا لنجاح الجامعات وتحقيقها لأهدافها المحددة.

عاشور يفتتح الدورة 12 من ملتقى «ايديوجيت» ومشاركة واسعة لبرامج الجامعات الحكومية

يفتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت ٢٠٢٣" في دورته الثانية عشر في الفترة من ٧-٩ مارس ٢٠٢٣ بأحد فنادق القاهرة، حيث يعتبر الملتقى من أكبر ملتقيات التعليم العالي بمصر والمنطقة العربية.

اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والأمريكية بالقاهرة لإنشاء مركز ثالث مركز للتطوير المهني

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة طنطا لانشاء ثالث المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولي، USAID على أن يكون مقره بالمجمع الطبي للكليات.

خبير تربوي لـ"صدى البلد": الوزارة جعلت التعليم المصري بمعايير عالمية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة بدأت في بناء الإنسان الجديد الذي يتناسب مع الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التعليم في عصر الرئيس السيسي يختلف عما قبله.

"الترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة" ندوة بـ ألسن عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "الترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضر فيها الدكتو فتحي محمد عبدالرؤوف، المترجم والمراجع بمنظومة الأمم المتحدة، بحضور طلاب الدراسات العليا بمختلف أقسام الكلية أعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس.

أستاذ بهندسة عين شمس: الدولة وفرت حياة كريمة بتطوير كل القطاعات بالصعيد

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكبارى بكلية الهندسة جامعة عين شمس إن محافظات الصعيد شهدت طفرة كبيرة فى الإنشاءات منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر، حيث عمل الرئيس منذ اللحظات الأولى على الاهتمام بالبنية التحتية عن طريق إنشاء مشروعات قومية عملاقة تخدم كافة فئات الشعب المصري.

خبير اقتصادي: المشروعات القومية العملاقة بالصعيد قللت الفجوة وأصلحت أخطاء الماضي

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أنه تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في الصعيد تساعد على رفع مستوى معيشة المواطن في الصعيد لتقترب منها إلى مستوى معيشة المواطن الذى يعيش بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية بهدف تقليل الفجوة وإصلاح أخطاء الماضي.

قرار رسمي في إعلام القاهرة بشأن المحاضرات بـ شهر رمضان 2023

كشفت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن نظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى خلال شهر رمضان 2023.

هاني هلال: اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو مشروع قومي يتم استكماله

قال الدكتور هاني هلال المشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو، أنه تم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة ، في مشروع استكشاف الهرم والتي هي مناسبة لمسح الأهرامات.