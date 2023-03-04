قرارات في العريش بشأن حركة المرور بشوارع المدينة

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ،محافظة شمال سيناء ، يرافقه قائد مرور شمال سيناء ، محور ساحل البحر وشارع أسيوط ، لتنسيق حركة مرور السيارات .. في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة .



تم متابعة الأعمال بمحور البحر وشارع أسيوط وتحديد الاماكن التي يحدث بها تكدس وزحام مروري للسيارات.



الشوارع الجانبيه

وقد تقرر اعادة فتح شارع الغاز ، بالاضافه لشارع النافور وفتح بعض الشوارع الجانبيه والتي تؤدي الي شارع أسيوط من شارع البحر من أمام سويس أن ومحيطه وشارع مستشفي الشاعر وماقبله ومابعده بهدف الحد من الاختناقات المرورية، ولسيولة حركة مرور السيارات، مع الحفاظ علي أستمرار عمل الشركه المنفذه لعمليات الرصف ،لتسليم الأعمال في المواعيد المحددة دون تأخير .



كما تم معاينه بعض مداخل الشوارع الفرعية المتفرعة من شارع البحر ، ووجه بسرعه ردم كابلات من أمام الشوارع الجانبيه حتي تسهل حركة مرور السيارات .