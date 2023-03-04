للأسبوع التاسع على التوالي.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء يوم السبت، في مظاهرات إسرائيلية انطلقت احتجاجًا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لموقع والاه العبري خرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على مخططات الحكومة للحد من سلطة القضاء.

وأشار الموقع العبري إل أن الشرطة الإسرائيلية دفعت بنحو 1000 من عناصرها إلى تل أبيب لمنع المتظاهرين من إغلاق الشوارع.

ونقلت القناة 13 العبرية، قول وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس: "أخشى من إطلاق نار حي على المتظاهرين يؤدي لسقوط وفيات".

وفيما تعتبر المظاهرات في تل أبيب هي الأكبر، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاجات في 95 موقعا بإسرائيل، من بينها ريشون لتسيون، وهرتسيليا، وحيفا.

وقال المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، لن يسمح للمتظاهرين بإغلاق الطرق الرئيسية.. وأناشد الجمهور إطفاء النيران.. الشرطة ليست عدوًا لأحد، نحن هنا لحماية الجمهور والسماح بحرية الاحتجاج".

وتابع:" لكن في مظاهرة ديمقراطية هناك حدود ونتوقع أن يتم احترامها، لن نسمح بالتخريب أو سد الشوارع الرئيسية، أو مهاجمة الضباط".

وجلبت الشرطة شاحنات وحافلات لإغلاق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب أمام المتظاهرين.